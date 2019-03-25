Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вагітна.
Про це стало відомо з Instagram програми Світське життя.
40-річна спортсменка разом зі своїм чоловіком Ігорем була присутня на церемонії найпрестижнішої української премії Людина року, де вручила одну з номінацій боксеру Олександру Усику. Після події Подкопаєва в інтерв'ю Катерині Осадчій повідомила радісну новину. Відзначимо, що від попереднього шлюбу у Подкопаєвої двоє дітей: дочка Кароліна і прийомний син Вадим.
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Раніше Подкопаєва назвала Росію агресором.
Джерело - Чемпіон.