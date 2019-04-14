Беленюк: Я — українець

Борець днями став Чемпіоном Європи

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який напередодні став триразовим чемпіоном Європи, завоювавши золоту медаль в Бухаресті, різко відреагував на помилку одного з пабліків у Інстаграм.

Новинний портал, публікуючи новину про перемогу спортсмена, вказав, що він представляє Росію. Беленюк виставив цей скріншот, обвів серцем напис UKR на своїй спині і додав: "Я — українець"!

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Нагадаємо, Беленюк привітав Ломаченка з перемогою.

Джерело - Чемпіон.