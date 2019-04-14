Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF

Українець здолав німецького боксера одностайним рішенням суддів

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко переміг німця Джека Кулка одностайним рішенням суддів на арені Minneapolis Armory в Міннесоті, США.

У перших раундах боксери проводили розвідку, обмінюючись джебами. Уже в четвертій трихвилинці Дерев'янченко став поступово брати ініціативу на себе, активно пресингуючи німця і завдаючи ударів в корпус.

У восьмому раунді німецький середньоваговик вивів українця з рівноваги, однак до більш серйозних наслідків не дійшло, а от у десятому часовому відрізку Кулкай став диктувати умови в ринзі. 11-й раунд почався з падіння Дерев'янченко, але суддя не дав нокдаун, назвавши епізод спірним. Останні хвилини поєдинку закінчилися інтенсивним обміном ударів.

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За підсумками бою всі рефері віддали перемогу українському боксеру - 115:113, 115:113, 116:112.

Таким чином Сергій став обов'язковим претендентом на пояс IBF.

Відзначимо, що перед боєм Кулкай переважив опонента.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку Дерев'янченко програв американцю Даніелу Джейкобсу, коли на кону стояв трофей IBF.

Джерело - Чемпіон.