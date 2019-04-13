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Беленюк відреагував на перемогу Ломаченка

Сьогодні 12:40 259 0
Беленюк відреагував на перемогу Ломаченка

Кролла виглядав дуже слабким на фоні Ломаченка.

Про це український борець поділився у своєму Instagram.

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"Це було потужно:) мені одному здалося, що Кролла в рингу тримався ще гірше мене в спарингу з Васею? :)", - написав Беленюк.

 
 
 
 
 
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Это было мощно:) мне одному показалось, что Кролла в ринге держался ещё хуже меня в спарринге с Васей?:)

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майки Гарсією.

Джерело - Чемпіон.

#Беленюк, #Кролла, #Ломаченко
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