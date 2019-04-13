Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор прокоментував нокаут в бою Василя Ломаченка і Ентоні Кролли, запросивши українця в ММА.
Про це він написав у Twitter.
"Люблю цю зону. У ММА ми називаємо цей удар "навушники". Легальний удар в голову. Тепер давай у ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі. Для твого дебюту. Це буде аналогічна ситуація з моїм дебютом у боксі, коли я бився з олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу ", - написав Мак-Грегор.
I love this area.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 13, 2019
Known as the “head phone” in MMA ruling.
The just legal striking line of the skull.
Now MMA, Loma.
We’ve an Olympic wrestler as champion in your weight.
For your debut.
It would then be identical to my debut in boxing.
Vs Olympic and World champion.
Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6
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Джерело - Чемпіон.