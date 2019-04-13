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Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА

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Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор прокоментував нокаут в бою Василя Ломаченка і Ентоні Кролли, запросивши українця в ММА.

Про це він написав у Twitter.

"Люблю цю зону. У ММА ми називаємо цей удар "навушники". Легальний удар в голову. Тепер давай у ММА, Лома. У нас є олімпійський чемпіон з боротьби в твоїй вазі. Для твого дебюту. Це буде аналогічна ситуація з моїм дебютом у боксі, коли я бився з олімпійським чемпіоном і чемпіоном світу ", - написав Мак-Грегор.

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Джерело - Чемпіон.

#Мак-Грегор, #Ломаченко
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