Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор прокоментував нокаут в бою Василя Ломаченка і Ентоні Кролли, запросивши українця в ММА.

Про це він написав у Twitter.

I love this area.

Known as the “head phone” in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We’ve an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6