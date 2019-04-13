Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо 2016 Жан Беленюк став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби 2019 року.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У стартовій сутичці Беленюк переміг Іоанна Гуклека з Хорватії - 6:1, потім у чвертьфіналі здолав угорця Еріка Сільвашші - 3:1, а за вихід у фінал розібрався з литовцем Ейвідасом Станкевічюсом - 5:1.

У фіналі Жан Беленюк воював протистояв азербайджанцю Ісламу Аббасову. Першу половину сутички виграв суперник 0:1, але на початку другої половини Жан спершу виштовхав Аббасова за межі килима, заробивши один бал, а потім виконав кидок через голову на 4 бали. Після цього Жан успішно відзахищався, вигравши у фіналі 5:1.

Це третя золота медаль Жана Беленюк на чемпіонатах Європи, які він вигравав у 2014 і 2016 роках. Також в його активі срібло 2012 року.

Нагадаємо, Беленюк відреагував на перемогу Ломаченка.

Джерело - Чемпіон.