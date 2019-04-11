Друге золото у скарбниці України

Українська борчиня Ірина Гусяк виборола золото чемпіонату Європи в категорії до 55 кг.

У чвертьфіналі 28-річна спортсменка перемогла представницю Туреччини Бедіху Гюн, в півфіналі — срібного призера чемпіонату світу-2018 Заліна Сидакова з Білорусі, а в фіналі впевнено здолала болгарку Евеліну Георгієву.

Гусяк вдруге в кар'єрі стала призером континентальної першості. 2013 року вона завоювала бронзу на змаганнях в Тбілісі.

Це друге золото для збірної України на цьому чемпіонаті Європи, який відбувається в Бухаресті. Цього ж дня на найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялася Оксана Лівач.

Нещодавно, Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм.

Джерело - Чемпіон.