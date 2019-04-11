Українська борчиня Оксана Лівач завоювала золото чемпіонату Європи, який відбувається в Бухаресті.
У ваговій категорії до 50 кг українка по черзі перемогла азербайджанку Туркан Насірову та представницю Туреччини Евін Демірхан. У фіналі здолала болгарську спортсменку Міглену Селішку.
Для України ця медаль стала третьою на чемпіонаті Європи та першою — золотий. Раніше бронзові медалі завоювали Василь Шуптар і Олександр Хоцяновський.
Нагадаємо, Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм.
Також Усик і Беленюк потролили виробників позашляховиків.
Джерело - Чемпіон.