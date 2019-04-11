Спортсменка поклала перше золото в українську скарбничку

Українська борчиня Оксана Лівач завоювала золото чемпіонату Європи, який відбувається в Бухаресті.

У ваговій категорії до 50 кг українка по черзі перемогла азербайджанку Туркан Насірову та представницю Туреччини Евін Демірхан. У фіналі здолала болгарську спортсменку Міглену Селішку.

Для України ця медаль стала третьою на чемпіонаті Європи та першою — золотий. Раніше бронзові медалі завоювали Василь Шуптар і Олександр Хоцяновський.

Нагадаємо, Беленюк висміяв суперника Ломаченка перед боєм.

Також Усик і Беленюк потролили виробників позашляховиків.

Джерело - Чемпіон.