Президент України Петро Порошенко згоден провести дебати зі своїм опонентом, кандидатом в Президенти України Володимиром Зеленським.
Про це чинний глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.
Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.
Але стадіон, так стадіон.
Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5
Нагадаємо, саме Зеленський запропонував провести дебати на НСК Олімпійський.
Також керівництво НСК Олімпійський відреагувало на заяву Зеленського.
Джерело - Чемпіон.