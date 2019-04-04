Президент України Петро Порошенко згоден провести дебати зі своїм опонентом, кандидатом в Президенти України Володимиром Зеленським.

Про це чинний глава держави написав на своїй сторінці в Twitter.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5