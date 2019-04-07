Український шабліст Гумен став чемпіоном світу

Український шабліст Василь Гумен виграв золото кадетського чемпіонату світу в польському Торуні.
Про це повідомляє Федерація фехтування України.
В 1/4 турнірної таблиці наш шабліст вибив з боротьби росіянина Артема Терехова (15:12), після цього розібрався з представником Південної Кореї Лі До Хуном (15:13), а у фіналі здобув перемогу над італійцем Джорджіо Марчіано (15:10).
Медаль Гумена стала першою для збірної України в Торуні.
Нагадаємо, українська дзюдоїстка Анастасія Турчин виграла бронзову медаль на турнірі серії Гран-прі у Анталії.
Раніше українка завоювала золото на турнірі по артистичному плавання в Греції
Напередодні збірна України також завоювала два золота на турнірі в Греції.
Джерело - Чемпіон.