Загальна оцінка українки склала 92,700 балів

Українська плавчиха Марта Федина перемогла на турнірі по артистичному плавання в рамках Світової серії FINA в Греції.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.

Загальна оцінка українки склала 92,700 балів, що дозволило їй розраховувати на золоту медаль.

Друге місце зайняла італійка Лінда Черруті (90,1667), а бронзова медаль дісталася Жаклін Сімоне з Канади (85,6633).

Напередодні збірна України також завоювала два золота на турнірі в Греції.

Етап в грецькому Александруполісі завершиться сьогодні, 7 квітня. Наступний етап пройде в російській Казані в період 19-21 квітня.

Нагадаємо, Романчук візьме участь у всіх етапах чемпіонської серії FINA.

Джерело - Чемпіон.