Українська плавчиха Марта Федина перемогла на турнірі по артистичному плавання в рамках Світової серії FINA в Греції.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.
Загальна оцінка українки склала 92,700 балів, що дозволило їй розраховувати на золоту медаль.
Друге місце зайняла італійка Лінда Черруті (90,1667), а бронзова медаль дісталася Жаклін Сімоне з Канади (85,6633).
Напередодні збірна України також завоювала два золота на турнірі в Греції.
Етап в грецькому Александруполісі завершиться сьогодні, 7 квітня. Наступний етап пройде в російській Казані в період 19-21 квітня.
Нагадаємо, Романчук візьме участь у всіх етапах чемпіонської серії FINA.
Джерело - Чемпіон.