Збірна України з артистичного плавання взяла два золота на змаганнях в Греції

Українська збірна з артистичного плавання виграла дві золоті медалі на етапі Світової організації серії FINA в Греції.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.
Українські спортсменки посіли найвищі позиції з технічними програмами в дуеті та в групі.
Етап в грецькому Александруполісі завершиться завтра, 7 квітня. Наступний етап пройде в російській Казані в період 19-21 квітня.
Нагадаємо, Романчук візьме участь у всіх етапах чемпіонської серії FINA.
Джерело - Чемпіон.