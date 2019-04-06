Збірна України з артистичного плавання взяла два золота на змаганнях в Греції

Українська збірна з артистичного плавання виграла дві золоті медалі на етапі Світової організації серії FINA в Греції.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.

Українські спортсменки посіли найвищі позиції з технічними програмами в дуеті та в групі.

Етап в грецькому Александруполісі завершиться завтра, 7 квітня. Наступний етап пройде в російській Казані в період 19-21 квітня.

Нагадаємо, Романчук візьме участь у всіх етапах чемпіонської серії FINA.

Джерело - Чемпіон.