Тернопільська міська рада повернулася до питання будівництва в місті Палацу спорту.

Про це розповів у своєму Facebook начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської міськадміністрації Віктор Мацікур.

"На проект в Тернополі виділяють 48,5 млн грн. Це 10% від необхідної суми для будівництва цього об’єкту. Решту коштів хочуть отримати після включення споруди державою в перелік об’єктів реконструкції та будівництва", - написав Віктор.