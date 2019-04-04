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У Тернополі побудують Палац спорту

Вчора 23:07 446 0
У Тернополі побудують Палац спорту

Тернопільська міська рада повернулася до питання будівництва в місті Палацу спорту.

Про це розповів у своєму Facebook начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської міськадміністрації Віктор Мацікур.

"На проект в Тернополі виділяють 48,5 млн грн. Це 10% від необхідної суми для будівництва цього об’єкту. Решту коштів хочуть отримати після включення споруди державою в перелік об’єктів реконструкції та будівництва", - написав Віктор.

Нагадаємо, легендарний Сан-Сіро знесуть.

Також,  на Арені Львів почали реконструкцію газону. 

Джерело - Чемпіон.

#Тернопіль, #Палац спорту
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