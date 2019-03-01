На Арені Львів почали реконструкцію газону

На Арені Львів розпочався перший етап реконструкції газону.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

На цьому етапі повинні зняти старий газон, постелити штучну основу, на якій засіять нову траву.

У процесі Арени Львів допомагає Шахтар, який надав своє обладнання і проводить консультації для працівників стадіону.

"Заплановано, що до 10 березня, в ідеалі, повинні бути всі роботи завершені. Якщо не завадять чинники погоди або якісь інші. Може бути і продовження терміну проведення робіт. Умови договору це передбачають.

Найголовніше, щоб все було зроблено якісно. Потім потрібно простежити і витратитися, щоб новий газон був якомога вищої якості", - сказав директор Арени Львів Юрій Майборода.