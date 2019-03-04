Легендарний Сан-Сіро знесуть

Ідея Мілана побудувати новий сучасний стадіон замість нинішнього Сан-Сіро отримала схвалення міської влади, і тепер "дияволи" чекають згоди Інтера брати участь в цьому проекті.

Про це повідомляє La Reppublica.

Згідно з проектом, старий стадіон буде знесений, а новий, місткістю 60 тисяч глядачів і вартістю 600 мільйонів євро (вартість будівництва буде компенсована коштом продажу прав на комерційну назву стадіону - близько 25 мільйонів в рік), буде зведений в декількох сотнях метрів від старого будинку "россонері" і "нерадзуррі".

Нова арена буде обладнана розсувним дахом, змінним фасадом і пересувним полем. Крім безпосередньо стадіону, в комплексі передбачено концертний зал на 5 тисяч місць і торгово-розважальний центр.

Директори Мілана побували в США, де провели переговори з інвестиційним банком Goldman Sachs і вивчили тамтешні сучасні спортивні споруди. Як повідомляє італійське видання, прототипом нового Сан-Сіро може стати MetLife Stadium в штаті Нью-Джерсі, на якому виступають команди з американського футболу Нью-Йорк Джайнтс і Нью-Йорк Джетс.

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Джерело - football.ua.