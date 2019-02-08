Кардіффу загрожують санкції через відмову платити Нанту за трансфер Сали

Кардіфф може отримати санкції від FIFA, якщо не заплатить за трансфер офіційно визнаного загиблим Еміліано Сали.

Про це повідомляє xsport із посиланням на The Times .

Англійський клуб повинен заплатити французам перший внесок за гравця в розмірі 5 мільйонів фунтів до кінця нинішнього тижня. Сала перейшов з Нанта в Кардіфф у січні і став найдорожчим гравцем в історії англійського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. 8-го лютого офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали , його тіло знайшли під водою.

Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.

Також, Російському футбольному союзу загрожують санкції через матчі в Криму.

Джерело - XSPORT.