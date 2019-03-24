У Хорватії відбувається Чемпіонат Європи зі стрільби.

Українці отримали золото. Зокрема серед змішаних команд тріумфували Олена Костевич і Олег Омельчук. У фіналі на дистанції 10 метрів вони набрали 486 очок. На 0,9 українці перевершили представників Росії.

Ще один український стрілець Павло Коростильов став чемпіоном Європи у вправі ПП-3. У фіналі 21-річний спортсмен набрав 241,3 очка.

На початку 2019 року Костевич виграла дві золоті нагороди на турнірі в Мюнхені.

Раніше Костевич та Кличко позмагалися у влучності.

Нагадаємо, торік на турнірі в Фінляндії українські стрільці знищили Росію.

Джерело - Xsport.