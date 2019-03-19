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Мак-Грегор висунув ультиматум UFC

Сьогодні 17:15 216 0
Ірландець хоче акцій UFC
Мак-Грегор висунув ультиматум UFC

Ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор прокоментував переговори з керівництвом Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) про своє повернення в октагон.

Про це повідомляє MMA Fighting.

30-річний Макгрегор заявив, що готовий брати участь у другому за значущістю поєдинку вечора за умови, що отримає акції UFC.

"Це все, про що я прошу. Вони зможуть мене хоч в андеркарда поставити, без проблем", - сказав Макгрегор.

16 березня ірландець анонсував новини щодо свого майбутнього. Тоді ж боєць не виключив, що знову проведе поєдинок за правилами боксу. Термін дискваліфікації Мак-Грегора закінчується 6 квітня.

В останньому бою Макгрегор поступився росіянину Хабібу Нурмагомедову на UFC 229. Після поєдинку в октагоні і за його межами спалахнула бійка, в якій брали участь як бійці, так і їх оточення.

Нагадаємо, опублікували відео конфлікту Мак-Грегора з фанатом.

Також, Мак-Грегор визнав, що йому бракує терпіння. Бійця арештували, але випустили під заставу.

Джерело - 10minut.info.

#Мак-Грегор, #UFC, #Хабіб
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