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Харлан та Абраменко отримають місце на Алеї зірок

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Харлан та Абраменко отримають місце на Алеї зірок

Олімпійські чемпіони Ольга Харлан та Олександр Абраменко, а також паралімпійська лижниця Світлана Трифонова отримають своє місце на Площі зірок у Києві.

Вручення місць спортсменам відбудеться в п'ятницю, 16 листопада.

Харлан стала олімпійською чемпіонкою в командній шаблі 2008 року. 2012 і 2016 вона брала бронзу Олімпійських ігор.

Абраменко на Олімпійських іграх в Пхьончхані завоював золото в лижному фрістайлі, завоювавши єдину медаль української команди.

Трифонова — заслужений майстер спорту України. На паралімпійських іграх 1998, 2002 і 2006 років вона здобувала бронзові медалі.

Площа зірок розташовується в центрі Києва на перетині бульвару Лесі Українки, вулиці Еспланадної та Спортивній площі. Зірки на ній виготовлені з латуні і вмонтовані у плити розміром 30х60 сантиметрів.

Нещодавно стало відомо, що Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу.

Раніше Абраменко одржився з російською спортсменкою.

Джерело - Xsport.

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