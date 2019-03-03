Левченко завоювала срібло на чемпіонаті Європи

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла друге місце у фіналі чемпіонату Європи в приміщеннях. Їй підкорилася планка на позначці 1,99 м.

Крім Левченко, у фіналі виступали ще дві українки: Катерина Табашник стала четвертою (1,97 м), а Ірина Геращенко - п'ятою (1,94 м).

Переможницею в цьому виді стала представниця Росії Марія Ласіцкене, яка показала результат 2,01 м. Бронза у спортсменки з Литви Айрін Пальшіте (1,97 м).

Також бронзову медаль сьогодні здобула Марина Бех-Романчук в стрибках в довжину. Ольга Ляхова посіла третє місце в бігу на дистанції 800 метрів.

Джерело - Чемпіон.