Ляхова стала третьою на чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова посіла третє місце в фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні з бігу на дистанції 800 метрів.

Ляхова фінішувала третьою у вирішальному забігу з результатом 2:03.24. Переможницею стала британка оскал-Кларк Шелайна, яка показала результат 2:02.58, друге місце у француженки Ренель Ламот - 2:03.00.

Також бронзову медаль сьогодні здобула Марина Бех-Романчук в стрибках в довжину, а напередодні бронзу в потрійному стрибку виграла Ольга Саладуха.

Джерело - Чемпіон.