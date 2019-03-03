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Бех-Романчук виграла бронзу чемпіонату Європи

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Бех-Романчук виграла бронзу чемпіонату Європи

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла третє місце у фіналі чемпіонату Європи в приміщенні зі стрибків у довжину.

Українка стрибнула на 6,84 метра і цього результату вистачило, щоб взяти бронзу. Перше місце зайняла представниця Сербії Івана Шпанович (6,99 м), а друге білоруска Анастасія Мирончук-Іванова (6,93 м).

Крім бронзи Бех-Романчук, у збірної України в рамках ЧЄ дві медалі: срібло в стрибках висоту завоював Андрій Проценко, а бронзу в потрійному стрибку виграла Ольга Саладуха.

Раніше повідомлялося, що українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи. Напередодні, Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Бех-Романчук, #Легка атлетика, #Фінал
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