Саладуха виграла бронзу Чемпіонату Європи в приміщенні

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха виграла бронзову медаль чемпіонату Європи в приміщенні, який відбувається в Глазго.

Саладуха показала свій найкращий результат в сезоні в потрійному стрибку - 14,47 м. Але поступилася переможниці іспанці Ані Пелетейро 26 см, срібло у Параскеви Папахрісту з Греції - 14,50 м.

Ганна Красуцька в фіналі показала 8-й результат - 13,95 м.

Легка атлетика

Чемпіонат Європи у приміщенні

Потрійний стрбок

1. Анна Пелетейро (Іспанія) - 14.73

2. Параскеві Папахрісту (Греція) - 14.50

3. Ольга Саладуха (Україна) - 14.47

...

8. Ганна Красуцька (Україна) - 13.95

Це друга медаль українців на ЧЄ. Раніше Андрій Проценко завоював срібло в стрибках у висоту. Також українка Ольга Ляхова вийшла у фінал ЧЄ.

Джерело - Чемпіон.