Саладуха виграла бронзу Чемпіонату Європи в приміщенні

Українська легкоатлетка Ольга Саладуха виграла бронзову медаль чемпіонату Європи в приміщенні, який відбувається в Глазго.
Саладуха показала свій найкращий результат в сезоні в потрійному стрибку - 14,47 м. Але поступилася переможниці іспанці Ані Пелетейро 26 см, срібло у Параскеви Папахрісту з Греції - 14,50 м.
Ганна Красуцька в фіналі показала 8-й результат - 13,95 м.
Легка атлетика
Чемпіонат Європи у приміщенні
Потрійний стрбок
1. Анна Пелетейро (Іспанія) - 14.73
2. Параскеві Папахрісту (Греція) - 14.50
3. Ольга Саладуха (Україна) - 14.47
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8. Ганна Красуцька (Україна) - 13.95
Це друга медаль українців на ЧЄ. Раніше Андрій Проценко завоював срібло в стрибках у висоту. Також українка Ольга Ляхова вийшла у фінал ЧЄ.
Джерело - Чемпіон.