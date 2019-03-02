Українка вийшла у фінал ЧЄ з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова вийшла в фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні з бігу на дистанції 800 метрів.

Ляхова з результатом 2:03,60 стала третьою у другому забігу, що дозволило українці вийти в фінал. У фінальному забігу крім Ольги побіжать ще 5 спортсменок.

Інша представниця України на цій дистанції Тетяна Петлюк не зуміла подолати кваліфікацію.

Фінальний забіг відбудеться завтра, 3 березня. Початок о 21:18 за київським часом.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні проводиться 1-3 березня в Глазго.

Раніше повідомлялося, українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи.

Також, Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.