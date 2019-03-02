Український атлет завоював срібло на чемпіонаті Європи

Український стрибун у висоту Андрій Проценко завоював срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Глазго.

Проценко з третьої спроби взяв висоту 2.26 метра. Українець розділив друге місце з греком Констадіносом Баніотісом.

Чемпіоном Європи став італієць Джанмарко Тамбері, який взяв висоту 2,32 м.

Це перша медаль для України на чемпіонаті Європи-2019.

Раніше повідомлялося, українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи.

Також, Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.