Український атлет завоював срібло на чемпіонаті Європи

Український стрибун у висоту Андрій Проценко завоював срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Глазго.
Проценко з третьої спроби взяв висоту 2.26 метра. Українець розділив друге місце з греком Констадіносом Баніотісом.
Чемпіоном Європи став італієць Джанмарко Тамбері, який взяв висоту 2,32 м.
Це перша медаль для України на чемпіонаті Європи-2019.
Раніше повідомлялося, українка в останній момент знялася з чемпіонату Європи.
Також, Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи.
Джерело - Чемпіон.