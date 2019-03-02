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Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи

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Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук пробилася у фінал чемпіонату Європи в приміщенні, який проходить у Глазго, Великобританія.

23-річна спортсмена в другій спробі показала результат 6,78 метра, зайнявши друге місце в кваліфікації. Фінал в стрибках в довжину пройде 3 березня.

У середині лютого Бех-Романчук оновила особистий рекорд, який тепер складає 6,85 метра і є третім кращим результатом сезону в Європі.

Раніше у фінал вийшла Ольга Ляхова. Потім ще троє українців вийшли у фінал чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

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