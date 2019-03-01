Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова пробилася у півфінал ЧЄ з легкої атлетики в бігу на дистанції 800 метрів.

Спортсменка фінішувала у другому забігу з четвертим результатом, з кращим результатів самих спортсменок, що не зайняли 1-2 місця (2:04,22).

Ще одна представниця України на 800-метрівці Тетяна Петлюк не зуміла подолати чвертьфінальний забіг, показавши останній результат в заключному четвертому забігу (2:05,5).

Нагадаємо, що збірна України феєрично виступила на міжнародних змаганнях з легкої атлетики.

Раніше українці здобули сім медалей на чемпіонаті ABAF.

Джерело - Чемпіон.