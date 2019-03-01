Ще троє українців вийшли у фінал чемпіонату Європи

Відразу троє українських спортсменів пробилися до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Глазго, Шотландія.

Ольга Саладуха в секторі потрійного стрибка показала свій найкращий результат нинішнього сезону - 14,40 метрів, з якими виграла кваліфікацію.

Разом з Саладухою в фінал пробилася і дебютантка чемпіонатів Європи в приміщенні Анна Красуцька. З результатом 13,82 метра вона замкнула вісімку найсильніших.

Стрибун у висоту Андрій Проценко, в свою чергу, подолав кваліфікацію з результатом 2,25 метра.

Раніше в фінал вийшли всі українські стрибуни у довжину, а бігунка Ольга Ляхова - у півфінал.

Раніше збірна України феєрічно Виступ на міжнародніх змаганнях з легкої атлетики.

Джерело - Чемпіон.