Зірковий лижник потрапив у допінговий скандал

27 лютого слідчі органи Німеччини і Австрії провели спільний антидопінговий рейд на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Зефельд-ін-Тіроль. За його підсумками затримали 5 лижників, яких підозрюють в гемотрансфузії - переливанні крові.

Про це повідомляє sport.ua.

Троє з них уже зізналися у вживанні допінгу і їх відпустила поліція. Йдеться про австрійців Макса Хаука і Домініка Бальдауфа. Найвідоміший з них - казах Олексій Полторанін, 2-разовий бронзовий призер чемпіонатів світу і 11-разовий переможець етапів Кубка світу.

Під час поліцейського рейду австрійця Макса Хаука застали безпосередньо за процедурою гемотрансфузії.

Нагадаємо, Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу. Також, російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця.

Джерело - sport.ua.