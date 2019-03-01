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Зірковий лижник потрапив у допінговий скандал

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Зірковий лижник потрапив у допінговий скандал
Олексій Полторанін

27 лютого слідчі органи Німеччини і Австрії провели спільний антидопінговий рейд на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Зефельд-ін-Тіроль. За його підсумками затримали 5 лижників, яких підозрюють в гемотрансфузії - переливанні крові.

Про це повідомляє sport.ua.

Троє з них уже зізналися у вживанні допінгу і їх відпустила поліція. Йдеться про австрійців Макса Хаука і Домініка Бальдауфа. Найвідоміший з них - казах Олексій Полторанін, 2-разовий бронзовий призер чемпіонатів світу і 11-разовий переможець етапів Кубка світу.

Під час поліцейського рейду австрійця Макса Хаука застали безпосередньо за процедурою гемотрансфузії.

Нагадаємо, Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу. Також, російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця.

Джерело - sport.ua.

#Лижний спорт, #Допінг, #Хаук, #Бальдауф, #Полторанін
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