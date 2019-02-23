Російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця

Віталій Іванов стрибав з трампліна на чемпіонаті світу в Зеефельде (Австрія) в рукавичці, на якій були нанесені ініціали та прізвище Володимира Путіна.

Про це повідомляє NRK.

"Це мій президент і мій кумир", - заявив Іванов NRK.

Крім того, Іванов додав, що на другий рукавичці він написав назву рідного міста.

Однак судді з Міжнародної федерації лижних видів спорту не розділили ентузіазму російського спортсмена: його зобов'язали стерти "V.V. Putin" перед продовженням змагань.

Правила забороняють повідомлення політичної спрямованості. Іванов відбувся лише попередженням, оскільки арбітри визнали, що він міг не знати про дану заборону.

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Джерело - NRK.