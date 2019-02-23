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Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї
Вчора 19:35 3621
Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу
Вчора 15:51 2986
Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
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Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
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Вона стала першою: 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
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Російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця

Сьогодні 22:15 564 0
Російського спортсмена змусили стерти ініціали та прізвище Путіна з середнього пальця

Віталій Іванов стрибав з трампліна на чемпіонаті світу в Зеефельде (Австрія) в рукавичці, на якій були нанесені ініціали та прізвище Володимира Путіна.

Про це повідомляє NRK.

"Це мій президент і мій кумир", - заявив Іванов NRK.

Крім того, Іванов додав, що на другий рукавичці він написав назву рідного міста.

Однак судді з Міжнародної федерації лижних видів спорту не розділили ентузіазму російського спортсмена: його зобов'язали стерти "V.V. Putin" перед продовженням змагань.

Правила забороняють повідомлення політичної спрямованості. Іванов відбувся лише попередженням, оскільки арбітри визнали, що він міг не знати про дану заборону.

Нагадаємо, Паралімпіада. Гірські лижі. Кузмін замкнув десятку кращих у слаломі.

Також, Лижі. У марафоні усі медалі виграли росіяни.

Джерело - NRK.

#Лижі, #Іванов, #Путін, #попередження
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