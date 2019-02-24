Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу

Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко виступив на етапі Кубка світу у білоруських Раубічах.

Віце-чемпіон світу продемонстрував 6 результат у кваліфікації – 111,51 бали з номером Back/Full-DoubleFull-Full (4,425 складність). У першому фіналі українець з таким самим номером продемонстрував 7 результат (109,29 бали) і не зумів пробитися до Суперфіналу з відставанням від найближчого конкурента у 2,22 бали.

Перемогу святкував росіянин Максим Буров, срібло у білоруса Антона Кушніра, а бронза у ще одного представника Росії Станіслава Нікітіна.

Представниця України серед жінок Ольга Полюк також не зуміла пробитися до Суперфіналу, посівши у фіналі 9 сходинку із 71,91 балом і з номером back/Lay-Tuck-Tuck (3,392 складність)

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Джерело - Чемпіон.