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Збірна паралімпійців України виграла чемпіонат світу з зимових видів спорту

Сьогодні 16:45 364 0
Збірна паралімпійців України виграла чемпіонат світу з зимових видів спорту

Національна паралімпійська збірна команда України з зимових видів спорту з 42-ма нагородами (9 золотих, 16 срібних і 17 бронзових медалей) стала першою на чемпіонаті світу, який проходив в канадському місті Принс-Джордж.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

Українські паралімпійці жодного разу не поступилися першого місця жодній із 17 країн-учасниць. В цілому 13 з 19 спортсменів, які представляли Україну на цьому чемпіонаті світу, завоювали високі нагороди. Найкраще від команди України виступили:

Людмила Ляшенко - в досягненні 7 високих нагород, з яких 4 золоті медалі (в тому числі 3 золоті медалі з біатлону, 1 золота з лижних гонок), 2 срібні та 1 бронзова медалі з лижних гонок. Тарас Радь - в досягненні 6 високих нагород, з яких 3 золоті медалі з біатлону, 1 срібна і 2 бронзові медалі з лижних гонок. Оксана Шишкова - в досягненні 6 високих нагород-1 золота, 2 срібні та лижних гонок, 3 бронзові медалі в біатлоні.

Нагадаємо, Індонезія хоче провести Олімпійські ігри. Також, екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри.

Джерело - НКСІУ.

#Збірна паралімпійців України, #чемпіонат світу з зимових видів спорту, #Параолімпійці, #Перемога
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