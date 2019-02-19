Індонезія хоче провести Олімпійські ігри

Індонезія офіційно стала кандидатом на проведення Олімпійських ігор 2032-го року.
Про це повідмляє Depo.Сектор із посиланням на AFP
Заявку передали в Міжнародний олімпійський комітет послом Індонезії в Швейцарії Муліаманом Хададом.
"Зараз вдалий час, щоб показати, на що здатна Індонезія, як велика країна", – сказав Хадад.
Торік Індонезія приймала Азійські ігри. Про бажання провести Олімпіаду-2032 заявляла Індія, а також Корея і КНДР.
Нагадаємо, екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри. Також, Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської.
Джерело - Depo.Сектор.