Індонезія хоче провести Олімпійські ігри

Індонезія офіційно стала кандидатом на проведення Олімпійських ігор 2032-го року.

Про це повідмляє Depo.Сектор із посиланням на AFP

Заявку передали в Міжнародний олімпійський комітет послом Індонезії в Швейцарії Муліаманом Хададом.

"Зараз вдалий час, щоб показати, на що здатна Індонезія, як велика країна", – сказав Хадад.

Торік Індонезія приймала Азійські ігри. Про бажання провести Олімпіаду-2032 заявляла Індія, а також Корея і КНДР.

Нагадаємо, екс-перша ракетка світу може пропустити Олімпійські ігри. Також, Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської.

Джерело - Depo.Сектор.