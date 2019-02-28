У Росії розстріляли бійця ММА

У ніч на 24 лютого в кафе міста Тейково Івановської області Російської Федерації розстріляли бійця ММА Ахмеда Гасанова.

Про це повідомляє Xsport.

Спортсмен став учасником конфлікту в кафе-шашличній Чапок. Один з чоловіків дістав зброю і розстріляв Гасанова, а потім покинув місце злочину.

У загиблого чоловіка виявлені вогнепальні поранення голови, тулуба і кінцівок. Зловмисник досі перебуває в розшуку за підозрою у вбивстві.

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Джерело - Xsport.