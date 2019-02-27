Легендарний Мак-Грегор завітає до України

Суперзірка ММА Конор Мак-Грегор відвідає найближчий турнір промоушена в Києві.

Про це розповів віце-президент ліги WWFC Денис Перч в інтерв'ю на YouTube-каналі Povesti.

"Конор швидше за все не приїде. Приїде Лобов, який хоче секундувати Гроздєва. Але ми знаємо, що Мак-Грегор збирається цього року приїхати до України. Це інформація правдива на 100%. Але ми не можемо сказати, чи буде його приїзд на турнір. Знаємо, що він збирається на один з турнірів, але ми не можемо оперувати цією інформацією, оскільки отримали її не від Конора", - заявив Перч.