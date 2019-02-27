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Беленюк може перейти в MMA

Сьогодні 17:10 641 0
Беленюк може перейти в MMA

Український борець греко-римського стилю Жана Беленюк може підписати контракт з WWFC.

Про це заявив віце-президент ліги WWFC Денис Перч.

"У Беленюка найближча мета - Олімпіада. Я дуже серйозно сприймаю його наміри перейти в ММА, і буду намагатися умовити його після Олімпіади. Дуже багато хлопців борців, яких знає Жан перейшли до нас. У них непогано виходить, а Жан талановитий спортсмен, і він міг би швидко навчитися", - сказав Перч.

Нагадаємо, легендарний Мак-Грегор завітає до України. Також, ESPN став транслятором PFL.

Джерело - Povesti.

#Беленюк, #ММА, #WWFC, #Перч
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