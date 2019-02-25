Мотор гарантував вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Запорізький Мотор, який представляє Україну в гандбольній Лізі чемпіонів, гарантував місце у 1/8 фіналу.

Запоріжці переграли данський Ск'єрн з рахунком 33:23 завдяки чому посідають 5-у сходинку в групі.

До раунду плей-оф проходять шість команд з групи.

Ліга чемпіонів

13-й тур

Мотор (Україна) — Ск'єрн (Данія) – 33:23 (13:9)

Турнірна таблиця

1. ПСЖ – 24

2. Сегед – 19

3. Фленсбург – 14

4. Нант – 13

5. Мотор – 11

6. Загреб – 10

7. Целє – 7

8. Ск'єрн – 6

Нагадаємо, Мотор здобув перемогу над чемпіоном Німеччини у Лізі чемпіонів. А український гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.

Джерело - Чемпіон.