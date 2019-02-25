Мотор гарантував вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Запорізький Мотор, який представляє Україну в гандбольній Лізі чемпіонів, гарантував місце у 1/8 фіналу.
Запоріжці переграли данський Ск'єрн з рахунком 33:23 завдяки чому посідають 5-у сходинку в групі.
До раунду плей-оф проходять шість команд з групи.
Ліга чемпіонів
13-й тур
Мотор (Україна) — Ск'єрн (Данія) – 33:23 (13:9)
Турнірна таблиця
1. ПСЖ – 24
2. Сегед – 19
3. Фленсбург – 14
4. Нант – 13
5. Мотор – 11
6. Загреб – 10
7. Целє – 7
8. Ск'єрн – 6
Нагадаємо, Мотор здобув перемогу над чемпіоном Німеччини у Лізі чемпіонів. А український гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.
Джерело - Чемпіон.