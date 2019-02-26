Лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

Розігруючий Мотора Борис Пуховський став одним із найрезультативніших гравців у Лізі Чемпіонів.

По це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

У останньому матчі проти данського Ск'єрна (33:22) Пуховський закинув 8 м'ячів і піднявся на друге місце в списку найкращих бомбардирів Ліги Чемпіонів.

Лідер Мотора з 75-ма м'ячами поступається тільки Мелвіну Річардсону, на рахунку якого 83 голи. Також 75 м'ячів на рахунку німця Андре Шміда (Рейн Неккар Левен).

Пуховський в поточному сезоні вже тричі потрапляв в символічну збірну туру в Лізі Чемпіонів, а Мотор достроково вийшов в 1/8 фіналу.

Варто зазначити, що Борис Пуховський ще не дістався до особистого рекорду результативності - в сезоні 2015-2016 зоряний розігруючий Мотора закинув 90 м'ячів.

Нагадаємо, Мотор здобув перемогу над чемпіоном Німеччини у Лізі чемпіонів. А український гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі.

Джерело - Чемпіон.