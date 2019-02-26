ESPN став транслятором PFL

Американський промоушен PFL підписав контракт про трансляцію своїх турнірів медіагіганту ESPN.

Про це повідомила прес-служба ліги .

Контракт на трансляцію турнірів розрахований на два роки. Десять шоу PFL будуть показані на телеканалах ESPN 2, ESPN Deportes, а також стрімінговой платформі ESPN +. Другий сезон Гран-прі PFL розпочнеться 9 травня і триватиме до 31 грудня.

Нагадаємо, Вайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN. Також, російського бійця ММА дискваліфікували на два роки через допінг

Джерело - mmajunkie.