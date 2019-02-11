Мотор здобув перемогу над чемпіоном Німеччини у Лізі чемпіонів

Запорізький Мотор здобув яскраву перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів. У домашньому матчі 11 туру команда Миколи Степанця виграла у німецького Фленсбурга — 28:26.

Перемога вийшла вольовою. Мотор поступався в рахунку весь матч, але вистояв у важких моментах. А в кінці дотиснув титулованого суперника. Лідером атак господарів став Борис Пухівський, який закинув 9 м'ячів, ще 6 в активі Айденаса Малашінскаса.

Наприкінці матчу пенальті відбив воротар запоріжців Геннадій Комок.

Гандбол

Ліга чемпіонів

11 тур

Група В

Мотор (Україна) - Фленсбург (Німеччина) 28:26 (10:12)

Нагадаємо, гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі. А Данія тріумфувала на домашньому чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.