Такого в Україні ще не було: гандболіст закинув 29 м'ячів у одному матчі

Здавалося б, прохідний матч гандбольної Суперліги України СКА-Львів - ЗНТУ-ЗАС відзначився історичною подією. 28-річний лівий крайній запорізького ЗНТУ-ЗАС і збірної України Євген Жук закинув у ворота суперників 29 м'ячів. Навряд чи буде помилкою стверджувати, що це рекорд за всю історію чемпіонатів України. ЗНТУ-ЗАС, який веде боротьбу за бронзу, розгромив аутсайдера Суперліги 46:12.

У коментарі для XSPORT Євген Жук зазначив, що заслуга в його рекорді на 95% належить команді, а він лише завершував колективні зусилля.

Гандбол. Суперліга Украни

"СКА-Львів" - ЗНТУ-ЗАС (Запоріжжя) 12:46 (3:24)

Євген Жук (ЗНТУ-ЗАС) - 29 голів

У турнірній таблиці ЗНТУ-ЗАС знаходиться на третьому місці. СКА-Львів, не набравши жодного очка в 15 іграх, - на останній дев'ятій позиції.

Нагадаємо, Євген Жук перед початком сезону 2018/2019 перейшов в ЗНТУ-ЗАС з Мотора.

Нагадаємо, що збірна Данії тріумфувала на домашньому чемпіонаті світу.

Раніше шведська гандболістка вирішила стати чоловіком.

Джерело - Xsport.

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