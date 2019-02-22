Густафссон проведе бій із Андерсоном у Стокгольмі

Боєць UFC Олександр Густафссон проведе наступний бій 1 червня.

Про це повідомляє портал Kimura.se.

"Згідно з нашими джерелами, UFC планує повернутися до Швеції 1 червня на турнір UFC on ESPN + 10. Івент відбудеться у Стокгольмі з головною подією вечора - боєм Олександра Густафссона і Корі Андерсона. Контракт на бій поки не підписаний, але обидва бійця прийшли до усної домовленості", - пише шведський портал Kimura.se.