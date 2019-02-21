Міллер отримає шалену суму за бій проти Джошуа

Супертяж Джаррель Міллер отримає чималий гонорар за бій проти чемпіона світу за версією WBA Super, IBF, WBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам амереканський боксер.

"Я вимагав більше грошей, ніж Ділліан Вайт. DAZN дуже хотіли зробити цей поєдинок, тому вони погодилися доплатити мені певну суму, крім тієї, що пропонував Джошуа. Тому я практично отримав бажаний гонорар.

Крім того, мені піде відсоток від продажів PPV у Великій Британії, якщо вони перевищать певну кількість. Умови матчу-реваншу будуть значно кращі. Але мені все одно довелося відмовитися від частини того, що я хотів, оскільки у Джошуа немає впевненості в собі. Він відчуває, що може програти в будь-який момент, тому такий жадібний до грошей", - заявляє Міллер.