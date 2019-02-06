Фото дня: Данча зі сріблом Чемпіонату світу

Українська сноубордистка Аннамарія Данча здобула срібло на Чемпіонаті світу.

Українка вперше в історії вітчизняного сноубордингу здобула таку нагороду на світовій першості.

Історичний момент!✨🥈👍



🏂🗻❄️Українська сноубордистка Аннамарі Данча на п'єдесталі пошани чемпіонату світу у Парк-Сіті - разом зі швейцаркою Жюлі Цогг і німкенею Рамоною Хофмайстер.



Ще раз вітаємо, молодчинка!!!✌️✌️✌️



Фото FIS pic.twitter.com/sUpkXFO76L