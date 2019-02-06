Фото дня: Данча зі сріблом Чемпіонату світу

Українська сноубордистка Аннамарія Данча здобула срібло на Чемпіонаті світу.
Українка вперше в історії вітчизняного сноубордингу здобула таку нагороду на світовій першості.
Історичний момент!✨🥈👍— НОК України (@OlympicUA) 6 лютого 2019 р.
🏂🗻❄️Українська сноубордистка Аннамарі Данча на п'єдесталі пошани чемпіонату світу у Парк-Сіті - разом зі швейцаркою Жюлі Цогг і німкенею Рамоною Хофмайстер.
Ще раз вітаємо, молодчинка!!!✌️✌️✌️
Фото FIS pic.twitter.com/sUpkXFO76L
Нагадаємо, Ястремська здобула першу перемогу у складі збірної України на Кубкові федерації.
Джерело - Чемпіон.