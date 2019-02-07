Данча не поїде на етапи Кубка світу через брак коштів

Аннамарія Данча пропустить два етапи Кубка світу.

Про це розповіла сама спортсменка, повідомляє Xsport.

"Після цих змагань ми планували поїхати на чемпіонат Канади, однак з огляду на гарний виступ на чемпіонаті світу, вирішили трохи відпочити і подорожувати США, адже зворотний квиток в Україну на 16 лютого. У лютому проводитиметься два етапи Кубка світу.

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Втім через брак коштів брати участь в них я не буду. А ось на етапах Кубка світу в Швейцарії (9 березня) і Німеччини (24 березня) я змагатимуся. Також в планах виступ на чемпіонаті України, який відбудеться 27-28 лютого", — зазначила Данча.

Нагадаємо, Данча здобула срібло Чемпіонату світу.

Джерело - Xsport.