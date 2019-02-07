Данча не поїде на етапи Кубка світу через брак коштів

Мій профіль

Кубок світу. Чоловіча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція

Сьогодні 21:14 704
Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі
Сьогодні 20:15 458
Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов
Сьогодні 18:19 2141
Кубок світу. Жіноча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 18:12 1044
Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації
Сьогодні 16:27 1151 1
Кубок федерації: Козлова програла Томовій
Сьогодні 16:14 391 1
Збірна України опустилась на 30-ту сходинку в рейтингу FIFA
Сьогодні 13:10 631
Костюк принесла першу перемогу Україні в матчі з Болгарією
Сьогодні 12:37 998 2
Абраменко завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу з фристайлу. ВІДЕО
Сьогодні 10:25 1162
Чемпіонат України з легкої атлетики: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:54 563
Навколо спорту
Блоги
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:04 746
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
Вчора 20:30 4184
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 19:24 1419
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:46 2022
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО
Ель Класіко вже сьогодні: збірна найкращих гравців Барселони проти збірної найкращх Реала. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:39 818
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО
Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 14:22 935
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО
20 років тому Сульшер оформив найшвидший покер в історії англійського футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:05 987
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України
У патріотичних кольорах: Ястремська готова захищати честь збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 11:06 956
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО Максим Буйдин
05.02.2019 20:13 1812
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду Максим Буйдин
05.02.2019 19:59 918
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди Максим Буйдин
05.02.2019 17:50 819
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:31 1147
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО Максим Буйдин
05.02.2019 17:12 987
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
04.02.2019 20:07 1165
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
04.02.2019 19:41 1326
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
04.02.2019 19:01 2138
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО Валерій Ручка
04.02.2019 18:52 2910
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО Максим Буйдин
04.02.2019 16:41 3646
Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО
Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО Максим Буйдин
04.02.2019 16:26 875
Тренерські поради та фізо від Сергія Нагорняка. ВІДЕО
Тренерські поради та фізо від Сергія Нагорняка. ВІДЕО Максим Буйдин
04.02.2019 15:08 755
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:20 Футбол Шахтар повернувся до Києва 476
21:59 Інше Данча: Хочу завоювати олімпійське золото 777
21:34 Футбол Шахтар може віддати Мудрика в оренду 858
21:14 Біатлон Кубок світу. Чоловіча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція 704
21:09 Футбол Атлетіко хоче купити Ікарді 765
20:57 Інше Данча не поїде на етапи Кубка світу через брак коштів 868
20:44 Футбол Право виїзного голу не скасовуватимуть 960
20:31 Бокс Джошуа заробить 25 мільйонів фунтів за бій проти Міллера 772
20:15 Біатлон Підручний пропустить індивідуальну гонку в Кенморі 458
19:54 Футбол Рішарлісон зацікавив Челсі 544
19:38 Футбол Швед: Карраскаль для нас велика втрата 608
19:26 Теніс Козлова: Не змогла знайти свою гру під час матчу 375
19:04 Футбол Ворскла програла лідеру чемпіонату Боснії і Герцеговини 442
18:49 Футбол Павелко про обрання до виконкому UEFA: Це дуже хороший сигнал для України 343
18:19 Футбол Ракицький не співає гімн, бо не хоче, — Мармазов 2141
18:12 Біатлон Кубок світу. Жіноча індивідуальна гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція 1044
17:51 Футбол Президент Кардіффа: Ми ніколи не говорили, що не збираємося платити за Салу 829
17:37 Теніс Швеція переграла Естонію на Кубкові федерації 787
17:28 Футбол Ярмоленко більше не зіграє в цьому сезоні 1234
17:09 Теніс Костюк: Давала Волю емоціям 576
16:47 Футбол Зозуля зацікавив Хетафе 847
16:27 Теніс Україна переграла Болгарію на Кубкові федерації 1151 1
16:14 Теніс Кубок федерації: Козлова програла Томовій 391 1
15:48 Футбол Лідер Шахтаря отримав пошкодження 1216
15:29 Бокс Ломаченко не битиметься з Кроллою 1039

Данча не поїде на етапи Кубка світу через брак коштів

Сьогодні 20:57 868 0
Данча не поїде на етапи Кубка світу через брак коштів

Аннамарія Данча пропустить два етапи Кубка світу.

Про це розповіла сама спортсменка, повідомляє Xsport.

"Після цих змагань ми планували поїхати на чемпіонат Канади, однак з огляду на гарний виступ на чемпіонаті світу, вирішили трохи відпочити і подорожувати США, адже зворотний квиток в Україну на 16 лютого. У лютому проводитиметься два етапи Кубка світу.

  АктуальноФото дня: Данча зі сріблом Чемпіонату світу

Втім через брак коштів брати участь в них я не буду. А ось на етапах Кубка світу в Швейцарії (9 березня) і Німеччини (24 березня) я змагатимуся. Також в планах виступ на чемпіонаті України, який відбудеться 27-28 лютого", — зазначила Данча.

Нагадаємо, Данча здобула срібло Чемпіонату світу.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()