Данча показала сенсаційний результат на Чемпіонаті світу

Аннамарі Данча завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу.

У дисципліні слалом 28-річна сноубордистка дісталася до фіналу. Там українка поступилася 0,85 секунди в боротьбі за золото швейцарці Жюлі Зогг.

Це найвище досягнення України на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу. Раніше рекордним досягненням у фристайлістів була бронзова медаль 2011-го року.

Нагадаємо, Катерина Бех з нетерпінням чекає на участь у Кубокві світу. А Бринзак не очікував результату від юної українки.

Джерело - Чемпіон.