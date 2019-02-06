Данча показала сенсаційний результат на Чемпіонаті світу

Аннамарі Данча завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу.
У дисципліні слалом 28-річна сноубордистка дісталася до фіналу. Там українка поступилася 0,85 секунди в боротьбі за золото швейцарці Жюлі Зогг.
Це найвище досягнення України на чемпіонаті світу з фристайлу та сноубордингу. Раніше рекордним досягненням у фристайлістів була бронзова медаль 2011-го року.
Нагадаємо, Катерина Бех з нетерпінням чекає на участь у Кубокві світу. А Бринзак не очікував результату від юної українки.
Джерело - Чемпіон.