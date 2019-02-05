Бех про участь у Кубкові світу: Хочу подивитися на свій рівень

Катерина Бех готова до участі на етапі Кубка світу

Про це заявила сама спортсменка в інтерв'ю Xsport.

"Новина про те, що я поїду на останній етап Кубка світу? Мені повідомили це відразу після фінішу. Насправді я навіть не знала. Ця новина мене шокувала. Загалом, я готова. Хочеться подивитися на свій рівень у порівнянні з жінками. Звичайно, страшно трохи. Але я прагну до вищих досягнень, тому необхідно пробувати щось нове", — заявила чемпіонка світу.