Бех про участь у Кубкові світу: Хочу подивитися на свій рівень

Мій профіль

Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Сьогодні 15:50 2742
Динамо розписало мирову з Естерсундом
Сьогодні 15:20 210
Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи
Сьогодні 12:44 453
Ракицького прибрали зі збірної України
Вчора 23:44 2183 2
Прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. ФОТО
Вчора 22:35 2435
У затонулому літаку Сали знайшли тіло
Вчора 14:41 2558
Стуй здобула золото на змаганнях у Франції
Вчора 12:30 1448
Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці
Вчора 10:51 2885
Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу
Вчора 08:31 524
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:06 1307
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
Сьогодні 15:50 2742
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:07 1032
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:41 1104
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
Вчора 19:01 1959
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:52 2439
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 18:55 912
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:45 803
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:00 940
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 14:00 1079
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО Максим Буйдин
02.02.2019 13:32 1473
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:53 Футбол Рамос: Хотілося б стати тренером 724
15:50 Блог Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня 2742
15:20 Футбол Динамо розписало мирову з Естерсундом 210
15:06 Навколо спорту Надаль про весілля: Коментувати нічого не буду 166
14:57 Біатлон Бех про участь у Кубкові світу: Хочу подивитися на свій рівень 932
14:39 Футбол Лукаку може продовжити кар'єру в Реалі 1132
14:28 Футбол Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні 382
14:03 Футбол Ротань: Найбільша проблема - якщо Селя заб'є до 15-ї хвилини 1265
13:46 Бокс Джошуа та Міллер домовилися про бій 1293
13:29 Футбол Динамо - Естерсунд: 0:0 2541
13:21 Біатлон Бех: На п'єдесталі наверталися сльози 830
13:11 Бокс Ковальов не хоче битися з Гвоздиком 1262
12:58 Футбол Матч Динамо - Естерсунд змістили в часі 1206
12:44 Футбол Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи 453
12:28 Навколо спорту Світоліна обігнала Коноплянку за популярністю в Instagram. ФОТО 466
12:03 Футбол Динамо — Естерсунд: кияни назвали стартовий склад на поєдинок 955
11:45 Футбол Спартак запідозрили у підозрілих матчах 548
11:38 Бокс Альварес може провести бій з Гвоздиком 647
11:29 Футбол Карпати переглядають гравця зі збірної Гаїті 502
10:59 Автоспорт Алонсо повернеться у Формулу-1 641
10:50 Футбол Кайоде: До матчів Ліги Європи готові 678
10:34 Біатлон Бринзак: Результату від Бех чекали пізніше 752
10:05 Футбол Леганес переграв Райо Вальєкано. ВІДЕООГЛЯД 579
09:57 Теніс Ястремська: мені подобається агресивний теніс 511
09:48 Біатлон Бринзак: У Кенморі великі морози 889

Бех про участь у Кубкові світу: Хочу подивитися на свій рівень

Сьогодні 14:57 932 0
Бех про участь у Кубкові світу: Хочу подивитися на свій рівень

Катерина Бех готова до участі на етапі Кубка світу

Про це заявила сама спортсменка в інтерв'ю Xsport.

"Новина про те, що я поїду на останній етап Кубка світу? Мені повідомили це відразу після фінішу. Насправді я навіть не знала. Ця новина мене шокувала. Загалом, я готова. Хочеться подивитися на свій рівень у порівнянні з жінками. Звичайно, страшно трохи. Але я прагну до вищих досягнень, тому необхідно пробувати щось нове", — заявила чемпіонка світу.

Нагадаємо, раніше Бех заявила, що на п'єдесталі наверталися сльози. Тим часом Бринзак не очікував такого результату від юної спортсменки.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()