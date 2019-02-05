Бринзак: Результату від Бех чекали пізніше

Результату від Катерина Бех чекали не на цьому Чемпіонаті світу.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Потенціал Каті Бех ми бачили ще влітку, на дорослому чемпіонаті України, де вона стала 8-ю в спринті. Тому результатів від неї ми чекали, але, можливо, не на цьому Чемпіонаті світу, а пізніше. Вийшло завоювати два золота вже в Осрблі, тому ми цьому раді", — заявив Бринзак.