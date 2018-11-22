Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО

Суперник загиблого в ДТП під Рівним чемпіона світу з армрестлінгу Андрія Пушкаря росіянин Денис Циплєнков відмовився від чемпіонського пояса, за який повинен був боротися з українцем.

"14-го числа всі спортсмени Вендети повинні були приїхати сюди, в Польщу. Буквально на під'їзді багато з нас дізналися жахливу новину, яка сколихнула весь спортивний світ. Кожен з нас подумав, що на місці Андрія міг опинитися будь-хто. Оскільки він не доїхав і я залишився без суперника по армфайту. У цьому поєдинку я мав претендувати на титул, а Андрюха — захищати його. Не маю права забрати пояс. Він залишається в Андрюхи в сім'ї. Його син Лев пишатиметься і знатиме, що його батько пішов непереможеним", — сказав росіянин.