Мій профіль

Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО

Сьогодні 10:47 1450
Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО
Сьогодні 13:50 313
Ломаченко: Я з України і цим пишаюся
Сьогодні 10:27 602
Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019
Вчора 23:42 1235
ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова
Вчора 17:55 2051
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
Вчора 15:52 1313
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
Вчора 09:15 3181
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
Вчора 08:20 3100 2
Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу
20.11.2018 23:35 2818 1
Шевченко: Я дуже задоволений усіма дебютантами
20.11.2018 22:31 1728
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:11 Футбол Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка 252
13:51 Футбол Турецький гранд цікавиться гравцем збірної України 889
13:50 Блог Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО 313
13:29 Футбол Бойко про Мораеса: Він обманював усіх 744
13:25 Блог Фото, яке змінить ваше уявлення про футбол 305
13:07 Бокс Кличко-молодший закликав не виключати бокс з програми Олімпіади-2020 272
12:53 Бокс Чанієв: Я готовий битися з Ломаченком 1389
12:26 Навколо спорту Легіонери Динамо приготували зворушливі вітання Суркісу з днем народження. ВІДЕО 528
12:12 Баскетбол Україна пробилася на Євробаскет. ВІДЕООГЛЯД 707
11:56 Футбол Дружина Ракицького відсудила у колишнього агента чоловіка кругленьку суму 852
11:39 Баскетбол Ягупова - найкращий бомбардир відбору до жіночого Євробаскету 407
11:29 Футбол Це чудова дата, потрібно поставити в казино. Мілевський привітав Суркіса з днем народження. ВІДЕО 513
10:58 Теніс Світоліна потрапила до рейтингу за кількістю ейсів у сезоні. ФОТО 690
10:47 Інше Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО 1450
10:36 Футбол Цітаішвілі: В душі лише Динамо. ФОТО 560
10:27 Бокс Ломаченко: Я з України і цим пишаюся 602
10:04 Футбол Олімпік провів ребрендинг вперше за 17 років. ФОТО 1629 1
09:53 Футбол Швед: Докладу максимум зусиль, щоб бути гідним виступати за збірну 327
09:36 Баскетбол Стало відомо, чому Лень не зіграв за Атланту 413
09:13 Бокс Альварес анонсував можливий реванш з Мейвезером 380
08:51 Футбол Бойко про інцидент з Гусєвим: Я сів, 20-30 секунд не міг оговтатися 2769
08:44 Навколо спорту Дружина Ракицького записала кліп із зіркою української естради. ВІДЕО 571
08:35 Баскетбол Лейкерс без Михайлюка переграв Клівленд. ВІДЕО 291
08:25 Баскетбол Атланта без Леня програла Торонто. ВІДЕО 298
21 Листопада 2018
23:42 Баскетбол Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019 1235

Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО

Сьогодні 10:47 1450 0
Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО

Суперник загиблого в ДТП під Рівним чемпіона світу з армрестлінгу Андрія Пушкаря росіянин Денис Циплєнков відмовився від чемпіонського пояса, за який повинен був боротися з українцем.

"14-го числа всі спортсмени Вендети повинні були приїхати сюди, в Польщу. Буквально на під'їзді багато з нас дізналися жахливу новину, яка сколихнула весь спортивний світ. Кожен з нас подумав, що на місці Андрія міг опинитися будь-хто. Оскільки він не доїхав і я залишився без суперника по армфайту. У цьому поєдинку я мав претендувати на титул, а Андрюха — захищати його. Не маю права забрати пояс. Він залишається в Андрюхи в сім'ї. Його син Лев пишатиметься і знатиме, що його батько пішов непереможеним", — сказав росіянин.

Нагадаємо, Пушкар загинув у ДТП.

Разом з ним в аварії постраждав ще один армрестлер.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()