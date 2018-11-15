Армрестлер Жох впав у кому після ДТП

Стали відомі нові подробиці ДТП за участю українського армрестлера Олега Жоха.

Вчора, 14 листопада, на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю чемпіона світу та Європи з армрестлінгу Андрія Пушкаря і армрестлера Олега Жохи. Андрій Пушкар загинув на місці ДТП, Олег Жох перебуває в реанімації.

Як повідомляє спільнота Армрестлінг ВКонтакте, у Жоха перелом лівої руки в двох місцях, підтвердилася гематома на голові і сильний удар легенів. Він упав у кому. Також призначили повторну МРТ.

За інформацією ЗМІ, Жох перебуває у нейрохірургічному відділенні Рівненської міської лікарні. Стан спортсмена стабільно важкий.

Нагадаємо, вчора сталася страшна ДТП із загиблими

Джерело - Армреслінг Вконтакте.